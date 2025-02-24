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Экипажи российских корветов спасли «утопающих» на учениях «Комодо»

Экипажи кораблей «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» выполнили задачу по спасению условно потерпевших бедствие людей.
2025-02-24 05:10:31
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: Минобороны России

Экипажи российских корветов спасли условно потерпевших бедствие в ходе учений «Комодо-2025». Они показали, как выполняют боевые задачи.

Отряд боевых кораблей отходит от острова Бали на несколько морских миль и разбивается на группы. Для безопасного маневрирования командиры объявляют учебную тревогу. Вся материальная часть кораблей приведена в готовность номер один.

Военные корабли разбиты на пять дивизионов. У каждого своя задача. Отряд кораблей, куда входят корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов», находятся в четвертом дивизионе. Их задача - спасти тех, кто по легенде терпит бедствие.

В маневрах принимает участие едва ли не флот целого государства, поэтому план учений тщательно разбирали на острове Бали. На брифинге командиры кораблей, штурманы, пилоты вертолетов и офицерский состав заслушали сценарий морской фазы учений, а также обсудили профильные вопросы для успешного выполнения поставленных задач и маневрирования в проливе Ломбок.

Помимо России,  отряды  кораблей для участия в учениях направили ВМС Ирана, Малайзии и Сингапура. От США, Франции, Италии, Индии, Пакистана, Австралии, Японии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама участвует по одному кораблю.

Морская авиация есть практически на каждом корабле, однако полеты разрешили лишь россиянам, французам и американцам. Во время учений отрабатывается взаимодействие не только между командирами кораблей, но и между экипажами вертолетов.

Командир вертолета Ка-27 Роман Алифанов неоднократно отрабатывал элементы по наведению кораблей на объекты, терпящие бедствие.  В этот раз он нашел манекены буквально через пять минут после взлета.

Для спасения «утопающих» с корветов «Алдар Цыденжапов» и «Резкий», а также с танкера «Печенга» спускают быстроходные лодки.

Очередная смена курса лодки, и вот манекен на борту. Экипаж обоих корветов успешно справился с поставленными задачами. В финале учений корабли, задействованные  в учениях «Комодо-2025» проходят мимо друг друга. Далее отряд кораблей Тихоокеанского флота держит курс в Индийский океан.

Ранее «Звезда» показала кадры открытия учений «Комодо-2025». Российские корабли приняли участие в церемонии открытия, делегацию от РФ возглавил  заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Воробьев.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#учения #Тихоокеанский флот #наш эксклюзив #комодо-2025
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