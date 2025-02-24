Мирра Андреева поднялась на четвертое место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла четвертое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Организация опубликовала обновленную версию рейтинга на своем сайте.

В нем Андреева, набравшая за два месяца 1 500 очков, находится на четвертом месте - она поднялась на 17 позиций выше. Первое место занимает американка Мэдисон Киз (2554), второе - белорусская спортсменка Арина Соболенко (1930), а третье - польская теннисистка Ига Швентек (1710).

В субботу 22 февраля Мирра Андреева обыграла в финале турнира категории WTA 1000 датчанку Клару Таусон. Игра закончилась счетом 7:6 (7:1), 6:1. Для российской спортсменки этот титул стал вторым в карьере и первым в серии WTA 1000. При этом она стала самой молодой победительницей турнира этого формата.