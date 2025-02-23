Дегтярев: победа Андреевой показала уровень теннисной школы РФ

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала выдающуюся победу в Дубае и в свои 17 лет продемонстрировала характер и мастерство, обыграв сильнейших соперниц, прокомментировал «Звезде» достижения россиянки министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«Это подтверждает, что Россия остается одной из ведущих теннисных держав мира, наша школа тенниса остается одной из лучших, а молодое поколение спортсменов имеет отличный потенциал», - сказал министр.

Он добавил, что Россия и дальше будет болеть за спортсменку и «других наших звездочек».

Напомним, в субботу, 22 февраля, Андреева взяла верх над датчанкой Кларой Таусон в финале турнира WTA 1000 в Дубае. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Тем самым россиянка стала самой молодой чемпионкой этого турнира.