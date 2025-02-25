Путин допустил возможность совместной работы РФ и США по добыче алюминия

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность реализации совместных проектов России и США по добыче алюминия. По его словам, подобный проект можно запустить, например, в Красноярском крае, где он потребует инвестиций в размере $15 млрд.

Путин отметил, что российские и американские компании уже обсуждают совместные проекты. По его словам, Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов. Это касается в том числе и новых регионов РФ, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин назвал редкоземельные ресурсы важнейшей базой современной экономики. Это заявление он сделал во время совещания по развитию данной отрасли.