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Путин допустил возможность совместной работы РФ и США по добыче алюминия

Российский президент рассказал, что компании двух стран сегодня обсуждают совместные проекты.
Анастасия Бобылева 2025-02-25 00:12:25
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность реализации совместных проектов России и США по добыче алюминия. По его словам, подобный проект можно запустить, например, в Красноярском крае, где он потребует инвестиций в размере $15 млрд.

Путин отметил, что российские и американские компании уже обсуждают совместные проекты. По его словам, Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов. Это касается в том числе и новых регионов РФ, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин назвал редкоземельные ресурсы важнейшей базой современной экономики. Это заявление он сделал во время совещания по развитию данной отрасли.

#Россия #в стране и мире #сша #ресурсы #металлы #алюминий
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