Путин допустил возможность договориться с США о сокращении вооружений

Российская Федерация и США могли бы прийти к договоренности о сокращении расходов на оборону. Как считает президент Владимир Путин, уменьшить эту статью расходов можно было бы на 50 процентов. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В то же время к такой идее при наличии желания мог бы примкнуть и Китай

«Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты бы сократили на 50%, и мы бы сократили на 50%. Ну а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась бы. Если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счет», - заявил президент Путин.

Он уточнил, что не может прокомментировать, как Китай отреагирует на такое предложение.

В этом же интервью российский лидер отметил, что Москва желает добиться мира на Украине как можно скорее, добавив, что того же желает и его американский коллега.