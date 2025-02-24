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Два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Дежурные средства ПВО сработали также над Брянской областью.
2025-02-24 22:10:09
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили еще три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 20:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили два летательных аппарата над Черным морем. еще один беспилотник уничтожили в районе Брянской области.

Ранее сообщалось об уничтожении 12 украинских БПЛА над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Черное море #средства пво #Беспилотники ВСУ
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