Два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Российские военнослужащие сбили еще три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 20:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили два летательных аппарата над Черным морем. еще один беспилотник уничтожили в районе Брянской области.

Ранее сообщалось об уничтожении 12 украинских БПЛА над территорией России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.