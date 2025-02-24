ВС РФ сбили 12 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие минувшим вечером сбили 12 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«24 февраля в период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что ВС РФ сбили по пять беспилотников над Черным морем и Крымом. Еще по одному летательному аппарату уничтожили в районе Орловской и Брянской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, ночью, 24 февраля над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.