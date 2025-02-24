МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ сбили 12 украинских беспилотников над Россией

По пять аппаратов сбили над Черным морем и Крымом и по одному в районе Орловской и Брянской областей.
2025-02-24 20:30:46
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие минувшим вечером сбили 12 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«24 февраля в период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что ВС РФ сбили по пять беспилотников над Черным морем и Крымом. Еще по одному летательному аппарату уничтожили в районе Орловской и Брянской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, ночью, 24 февраля над Россией сбили 22 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #Черное море #пво рф #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 