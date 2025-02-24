МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Румынии и Молдавии двух россиян объявили нежелательными лицами

Граждан РФ обвили в якобы шпионаже на территории этих стран под прикрытием сотрудников компании Лукойл.
Глеб Владовский 2025-02-24 21:05:20
© Фото: Günter Flegar imageBROKER.com Globallookpress

Власти Румынии и Молдавии объявили двух граждан РФ нежелательными лицами. Об этом сообщило агентство IPN.

«Два агента российских спецслужб, которые якобы действовали под прикрытием компании Лукойл, были объявлены нежелательными лицами в Республике Молдова на пять лет», - говорится в материале.

Отмечается, что россияне прибыли в Молдавию из Румынии, где ранее их также объявили нежелательными лицами по причине «участия в деятельности, не соответствующей цели визита». Информацию подтвердили источники агентства в аэропорту Кишинева и правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что данная формулировка является бюрократическим эвфемизмом для обозначения шпионской деятельности.

#в стране и мире #Молдавия #Румыния #граждане рф #нежелательные лица
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 