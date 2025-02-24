В Румынии и Молдавии двух россиян объявили нежелательными лицами

Власти Румынии и Молдавии объявили двух граждан РФ нежелательными лицами. Об этом сообщило агентство IPN.

«Два агента российских спецслужб, которые якобы действовали под прикрытием компании Лукойл, были объявлены нежелательными лицами в Республике Молдова на пять лет», - говорится в материале.

Отмечается, что россияне прибыли в Молдавию из Румынии, где ранее их также объявили нежелательными лицами по причине «участия в деятельности, не соответствующей цели визита». Информацию подтвердили источники агентства в аэропорту Кишинева и правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что данная формулировка является бюрократическим эвфемизмом для обозначения шпионской деятельности.