Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об уходе в отставку 12 февраля. По его словам, такое решение он принял, чтобы парламент страны не объявил ему импичмент.

Глава республики сообщил, что через несколько дней парламент страны будет голосовать за его отстранение от должности, а после этого в Румынии начнется кризис из-за начала референдума об отставке президента.

«Чтобы избавить Румынию от этого кризиса - подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», - цитирует ТАСС Йоханниса.

По его мнению, от такого решения никто не выиграет, однако референдум оказал бы отрицательное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны и привел бы к разделению общества. Клаус Йоханнис добавил, что не хотел бы, чтобы Румыния стала «посмешищем для всего мира».

Президентский мандат Клауса Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С этого времени он исполняет обязанности главы государства, пока не будет избран новый лидер. Позднее некоторые партии Румынии выступили с инициативой по сбору голосов для его отставки. Это «Альянс за объединение румын», «Партия молодых людей» и «Спасите Румынию S.O.S». Ожидается, что парламент рассмотрит это предложение завтра.