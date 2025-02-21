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Путин поручил выделять по 110 млрд рублей на развитие Крыма ежегодно

Президент поручил рассмотреть меры по увеличению объема реализации этой госпрограммы и продлил ее до 2030 года.
Елизавета Кондрикова 2025-02-21 19:44:29
© Фото: Roman Naumov, URA.RU Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил выделять ежегодно не менее 110 млрд рублей на программу развития Крыма и Севастополя, действие программы продлевается до 2030 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Российский лидер также затронул тему поддержки жилищного строительства и развития железнодорожного сообщения полуострова с Центральной Россией через новые субъекты, говорится в перечне.

Также на повестке находился вопрос дополнительного источника финансирования программ льготного кредитования участников свободной экономической зоны в соответствующих регионах.

Напомним, в конце прошлого года отмечалось, что для правительства одними из главных целей является модернизация экономики, строительство инфраструктуры и развитие социальной сферы. В декабре 2024 года на эти задачи было выделено почти два млрд рублей.

#Крым #Севастополь #Владимир Путин #программа развития #перечень поручений
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