Путин поручил выделять по 110 млрд рублей на развитие Крыма ежегодно

Президент России Владимир Путин поручил выделять ежегодно не менее 110 млрд рублей на программу развития Крыма и Севастополя, действие программы продлевается до 2030 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Российский лидер также затронул тему поддержки жилищного строительства и развития железнодорожного сообщения полуострова с Центральной Россией через новые субъекты, говорится в перечне.

Также на повестке находился вопрос дополнительного источника финансирования программ льготного кредитования участников свободной экономической зоны в соответствующих регионах.

Напомним, в конце прошлого года отмечалось, что для правительства одними из главных целей является модернизация экономики, строительство инфраструктуры и развитие социальной сферы. В декабре 2024 года на эти задачи было выделено почти два млрд рублей.