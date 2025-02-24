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Военкор Ивлиев рассказал, как лишился руки в зоне СВО

Журналист признался, что надеялся на чудо. Несмотря на это, он поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь.
Глеб Владовский 2025-02-24 19:25:04
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

Первое, что вспомнил военкор НТВ Алексей Ивлиев в момент, когда он потерял левую руку при обстреле Горловки украинскими боевиками - это стену огня. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

«Вижу, пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание… Следующий момент, помню, я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся», - вспомнил журналист.

По его словам, именно в этот момент он лишился руки. Ивлиев подобрал ее и прибыл в больницу, надеясь на чудо, что ее пришьют обратно. Несмотря на то, что руку вернуть на прежнее место не удалось, врачам удалось спасти жизнь военкору, и тот поблагодарил их за это.

Напомним, в 2024 году корреспондент НТВ попал под обстрел украинскими боевиками населенного пункта Горловка в ДНР. В результате атаки погиб его коллега - оператор Валерий Кожин.

#в стране и мире #военкор #обстрел всу #Алексей Ивлиев #потеря конечности
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