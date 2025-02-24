Прокуратура начала расследование причин затопления судна в Новороссийске

Южная транспортная прокуратура проводит расследование причин затопления судна «Ашамба» в морском порту Новороссийск. По предварительным данным, оно обледенело и потеряло равновесие. «Ашамба» опрокинулась, а потом ушла под воду у причала.

Южный транспортный прокурор Сергей Сафинов поручил провести проверку «исполнения законодательства о безопасности мореплавания».

Известно, что в результате затопления пострадавших нет, загрязнения воды пока не выявлено, но опасность остается - 200 литров дизельного топлива находится под водой.

Специалисты уже готовятся поднимать затонувшее на Кубани судно. Сотрудники Института океанологии им. Ширшова надеются, что им удастся отремонтировать «Ашамбу». Напомним, что затопление судна произошло 22 февраля в акватории яхт-клуба в порту Новороссийск.