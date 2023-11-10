Танкер «Виктория» с 700 тоннами топлива на борту сел на мель у берегов Сахалина

Капитан судна не сообщил о наличии раненых членов экипажа или признаках затопления судна.

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Координатор Южно-Сахалинского морского спасательного флота сообщил о поступившем сигнале бедствия с судна класса танкер «Виктория», севшего на мель у берегов острова. Об этом сообщило МЧС Сахалинской области в своем Telegram-канале.

На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС, капитан «Виктории» не сообщал о признаках поступления воды. Из груза на борту танкера находится топливо.

«На борту находится 10 членов экипажа порт приписки судна Владивосток, в медицинской помощи не нуждаются, запас воды и продуктов питания имеется. На борту 700 тонн топлива», - говорится в заявлении МЧС.

Ранее паром с 50 пассажирами на борту сел на мель на реке Лене в Якутии. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура не сообщала о наличии пострадавших в результате инцидента, паром был снят с мели буксиром.