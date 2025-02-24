В Орловской области поезд сбил легковушку, погибли два человека

В Орловской области два человека погибли в результате сбившего автомобиль поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления РФ.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«Следователи начали проверку, в ходе которой предварительно установили, что водитель легковушки не обратил внимание на запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед идущим составом», - пишет 360.ru.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. После проведения всех мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение техники безопасности эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта»).