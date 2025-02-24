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В Орловской области поезд сбил легковушку, погибли два человека

В настоящее время специалисты устанавливают причины смертельной аварии. По предварительной версии, водитель легковушки не обратил внимания на запрещающие знаки.
Глеб Владовский 2025-02-24 18:13:56
© Фото: Telegram: zmsutskr

В Орловской области два человека погибли в результате сбившего автомобиль поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления РФ.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«Следователи начали проверку, в ходе которой предварительно установили, что водитель легковушки не обратил внимание на запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед идущим составом», - пишет 360.ru.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. После проведения всех мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение техники безопасности эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта»).

#в стране и мире #поезд #ДТП #СК РФ #железнодорожный переезд
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