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В Орловской области два беспилотника врезались в многоэтажный дом

Губернатор региона сообщил о трех сбитых беспилотниках, но еще два аппарата врезались в многоэтажный жилой дом.
Дарина Криц 2024-08-03 02:57:38
© Фото: etobelspisok Вконтакте

В ночь на 3 августа Орловская область подверглась атаке беспилотников. Власти сообщили о трех сбитых беспилотниках.

Однако еще два летательных аппарата попали в один из жилых домов. О произошедшем написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА, два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», - указал глава региона.

По его данным, после этого возник пожар. К месту ЧП отправились оперативные службы. Клычков добавил, что возгорание локализовали. При этом нет пострадавших от удара беспилотников о дом.

 

#в стране и мире #Орловская область #врезался #губернатор Андрей Клычков #сбили беспилотники
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