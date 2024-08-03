В Орловской области два беспилотника врезались в многоэтажный дом

В ночь на 3 августа Орловская область подверглась атаке беспилотников. Власти сообщили о трех сбитых беспилотниках.

Однако еще два летательных аппарата попали в один из жилых домов. О произошедшем написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами радиоэлектронной борьбы и силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА, два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», - указал глава региона.

По его данным, после этого возник пожар. К месту ЧП отправились оперативные службы. Клычков добавил, что возгорание локализовали. При этом нет пострадавших от удара беспилотников о дом.