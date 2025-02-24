МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили позицию минометного расчета ВСУ в Харьковской области

Огневая позиция минометного расчета подразделения ВСУ была уничтожена артиллеристами группировки войск «Север».
2025-02-24 17:48:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован точный удар по огневой позиции минометного расчета ВСУ артиллерией группировки войск «Север». Удар был нанесен в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие обнаружили замаскированную огневую позицию минометного расчета ВСУ в лесистой местности. После подтверждения координат артиллеристы получили приказ на уничтожение цели.

Точным попаданием огневая позиция была полностью уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, детонацию и взрыв.

Уничтожение минометных позиций снижает способность ВСУ наносить удары по российским подразделениям. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет точно выявлять и ликвидировать замаскированные цели.

Группировка войск «Север» продолжает систематическое подавление позиций ВСУ, применяя разведывательно-ударные комплексы, артиллерию и беспилотные технологии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #миномет #ВСУ #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 