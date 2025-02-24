Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован точный удар по огневой позиции минометного расчета ВСУ артиллерией группировки войск «Север». Удар был нанесен в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие обнаружили замаскированную огневую позицию минометного расчета ВСУ в лесистой местности. После подтверждения координат артиллеристы получили приказ на уничтожение цели.

Точным попаданием огневая позиция была полностью уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, детонацию и взрыв.

Уничтожение минометных позиций снижает способность ВСУ наносить удары по российским подразделениям. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет точно выявлять и ликвидировать замаскированные цели.

Группировка войск «Север» продолжает систематическое подавление позиций ВСУ, применяя разведывательно-ударные комплексы, артиллерию и беспилотные технологии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.