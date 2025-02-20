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Дроноводы уничтожили вражескую CV90 в Харьковской области

Боевую машину пехоты шведского производства обнаружили военнослужащие группировки войск «Север».
2025-02-20 17:23:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты шведского производства CV90 в Харьковской области. Это сделал расчет FPV-дрона группировки войск «Север». 

Вражескую бронетехнику обнаружили военнослужащие одного из подразделений группировки при помощи средств воздушной разведки. CV90 находилась в лесистой местности, но это не спасло ее от обнаружения. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона, который добился прямого попадания и уничтожения. При этом объективный контроль поражения осуществлялся в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили автомобиль ВСУ на Купянском направлении. Это сделал расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#беспилотники #Харьковская область #спецоперация #уничтожение #CV90
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