Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины пехоты шведского производства CV90 в Харьковской области. Это сделал расчет FPV-дрона группировки войск «Север».

Вражескую бронетехнику обнаружили военнослужащие одного из подразделений группировки при помощи средств воздушной разведки. CV90 находилась в лесистой местности, но это не спасло ее от обнаружения.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет FPV-дрона, который добился прямого попадания и уничтожения. При этом объективный контроль поражения осуществлялся в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили автомобиль ВСУ на Купянском направлении. Это сделал расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.