Дроны на оптоволокне разбили опорники ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Бойцы успешно применили ударные беспилотные летательные аппараты на оптоволокне.

Операторы ударных дронов вместе с расчетами разведывательных БПЛА нашли укрепления противника. Бойцы использовали для атаки разные типы боеприпасов.

Особую роль сыграли беспилотники, которые управляются через оптоволоконные кабели. Эта технология обеспечивает передачу данных в реальном времени. Такие дроны устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, потому что не зависят от уязвимых радиоканалов управления.

По словам наших военнослужащих, БПЛА на оптоволокне сочетают преимущества FPV-дронов и проводных противотанковых ракетных комплексов. Военнослужащие группировки «Запад» своими руками оснащают дроны и адаптируют их под конкретные задачи.

«Дроны противника, которые были направлены в нашу сторону, но перехвачены - мы их перепрошиваем, переделываем и отправляем противнику обратно уже с нашими "подарками". Их перепрошивать - две-три минуты. И можно на месте уже поставить свой заряд и отправить к ним обратно», - говорит командир разведывательного ударного взвода с позывным Балу.

Операторы беспилотников постоянно передают в пункты управления координаты военных объектов, командных пунктов, блиндажей и позиций ВСУ.

Тактика применения разведывательных и ударных БПЛА в подразделениях группировки «Запад» совершенствуется прямо на передовой. Характеристики аппаратов оперативно дорабатываются с учетом боевых реалий.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.