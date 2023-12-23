Горнолыжные курорты Сочи закрыли все трассы и большинство канаток из-за шторма

Сейчас в Сочи работает только одна канатная дорога «Олимпия». Люди стоят в длинных очередях, чтобы попасть в кабинки.

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В Сочи из-за сильного шторма, который обрушился на город, горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрыли все трассы и практически все канатные дороги. Туристы жалуются на плохую видимость.

«Все трассы и почти все канатные дороги закрыты на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" из-за мощного шторма, обрушившегося на Сочи», - сообщает Life.

По данным издания, сейчас в Сочи работает только одна канатная дорога «Олимпия». Она функционирует в разгрузочном режиме. Из-за уменьшения количество кабинок люди стоят в длинных очередях.

На курорте «Красная Поляна» для туристов открыты только зоны развлечения.

Ранее стало известно, что из-за непогоды 18 самолетов, летевших в сочинский аэропорт, отправили на запасные аэродромы. В Росавиации сообщили, что в районе авиагавани наблюдался сильный боковой ветери обильные осадки.