Горнолыжные курорты Сочи закрыли все трассы и большинство канаток из-за шторма
В Сочи из-за сильного шторма, который обрушился на город, горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрыли все трассы и практически все канатные дороги. Туристы жалуются на плохую видимость.
«Все трассы и почти все канатные дороги закрыты на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" из-за мощного шторма, обрушившегося на Сочи», - сообщает Life.
По данным издания, сейчас в Сочи работает только одна канатная дорога «Олимпия». Она функционирует в разгрузочном режиме. Из-за уменьшения количество кабинок люди стоят в длинных очередях.
На курорте «Красная Поляна» для туристов открыты только зоны развлечения.
Ранее стало известно, что из-за непогоды 18 самолетов, летевших в сочинский аэропорт, отправили на запасные аэродромы. В Росавиации сообщили, что в районе авиагавани наблюдался сильный боковой ветери обильные осадки.