«Нечем крыть»: Галустян прокомментировал введенные против него санкции ЕС

Введенные Евросоюзом в адрес юмориста Михаила Галустяна санкции стали для него неожиданностью. Об этом российский актер сообщил «Звезде».

Шоумен допустил, что если страны ЕС позволили себе вводить ограничения против тех, кто приносит людям улыбки и радость, значит, им уже «совсем нечем крыть».

«Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» - заключил актер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических лиц. В «черный список» попали в том числе Галустян, телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.