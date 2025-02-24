МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Нечем крыть»: Галустян прокомментировал введенные против него санкции ЕС

Ранее сообщалось о принятии 16-го пакета санкций, в который включили 48 физических лиц.
Глеб Владовский 2025-02-24 15:17:07
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Введенные Евросоюзом в адрес юмориста Михаила Галустяна санкции стали для него неожиданностью. Об этом российский актер сообщил «Звезде».

Шоумен допустил, что если страны ЕС позволили себе вводить ограничения против тех, кто приносит людям улыбки и радость, значит, им уже «совсем нечем крыть».

«Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» - заключил актер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических лиц. В «черный список» попали в том числе Галустян, телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

#евросоюз #наш эксклюзив #Антироссийские санкции #санкции ЕС #Михаил Галустян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 