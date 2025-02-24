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Рейс из Москвы на Кубу вылетел из Пулково после экстренной посадки

На борту самолета находятся 436 пассажиров, в том числе 25 детей.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 02:27:08
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Самолет Москва - Кайо-Коко, который ранее был вынужден совершить экстренную посадку в Пулково, вылетел из Санкт-Петербурга.

На его борту находятся 436 пассажиров, в том числе 25 детей. Время полета составит 12 часов 50 минут, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что у самолета компании Nordwind, который направлялся из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, отказал двигатель. Из-за этого ему пришлось сделать экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пассажирам пришлось ждать до ночи, пока проблему не исправили.

#в стране и мире #Самолет #Куба #Экстренная посадка #пулково
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