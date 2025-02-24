Рейс из Москвы на Кубу вылетел из Пулково после экстренной посадки

Самолет Москва - Кайо-Коко, который ранее был вынужден совершить экстренную посадку в Пулково, вылетел из Санкт-Петербурга.

На его борту находятся 436 пассажиров, в том числе 25 детей. Время полета составит 12 часов 50 минут, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что у самолета компании Nordwind, который направлялся из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, отказал двигатель. Из-за этого ему пришлось сделать экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пассажирам пришлось ждать до ночи, пока проблему не исправили.