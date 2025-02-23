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Рейс из Москвы на Кубу заходит на посадку в Пулково из-за отказа двигателя

Воздушное судно принадлежит компании Nordwind, спустя время борт в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.
Виктория Бокий 2025-02-23 14:27:36
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, совершает экстренную посадку в Пулково. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно принадлежит компании Nordwind. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке из-за вышедшего из строя двигателя, сообщают Telegram-каналы.

В пресс-службе аэропорта заявили, что ожидают приземления борта в 14:40 по московскому времени.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Речь идет о соблюдении прав пассажиров и предоставлении им услуг.

UPD. Самолет приземлился в аэропорту в штатном режиме, добавили «Звезде» в пресс-службе.

#Москва #Самолет #Куба #Экстренная посадка #пулково
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