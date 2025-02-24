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Путин переговорил по телефону с Си Цзиньпином

Главы двух государств обсудили расширение сотрудничества в различных сферах. Кроме того, согласован график встреч на высшем уровне.
Глеб Владовский 2025-02-24 14:58:15
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе продолжительного телефонного разговора проведен углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений России и Китая. Обсуждены пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта», - говорится в заявлении.

В Кремле подчеркнули, что Путин проинформировал Си Цзиньпина о недавно состоявшихся российско-американских контактах. Отмечается, что Пекин выразил поддержку в начавшемся диалоге между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, китайская сторона выразила готовность оказать помощь в поиске путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Отмечается, что главы двух государств согласовали график встреч на высшем уровне.

Напомним, что 12 февраля состоялся первый за последние четыре года телефонный разговор между Путиным и Трампом. Отмечается, что главы двух государств обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

#Китай #Россия #Путин #Си Цзиньпин #телефонный разговор
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