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С 28 мая откроется аэропорт Элисты, закрытый с 2022 года

Закрытыми остаются еще 10 российских аэропортов, ограничения действуют с февраля 2022 года.
Елизавета Кондрикова 2024-05-13 14:00:43
© Фото: Boris Roessler, dpa Globallookpress

С 28 мая вновь заработает аэропорт города Элиста, закрытый с 2022 года, объявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев.  

«28 мая мы открываем один аэропорт, и начинаются регулярные рейсы два раза в неделю в аэропорт города Элиста, поэтому осталось у нас 10 пока закрытых аэропортов», - сказал Савельев на пленарном заседании в Госдуме.

Он добавил, что Россия приняла правильное решение, оставив самолеты внутри страны, несмотря на попытки «похоронить» отечественную авиаотрасль. В доказательство исполняющий обязанности министра заявил, что за прошедший год были перевезены более 100 миллионов пассажиров, несмотря на закрытые 11 российских аэропортов.

Напомним, в 10 аэропортах страны продолжает действовать режим ограничения полетов. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Авиакомпаниям советуют выбирать альтернативные маршруты.

#самолеты #Аэропорт #снятие ограничений #Виталий Савельев #элиста #открытие аэропорта
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