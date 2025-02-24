В ЦФО создадут сериалы, реалити-шоу и видеоигру об участниках СВО

В Центральном федеральном округе стартует разработка медиапроектов о ветеранах и участниках СВО, включая реалити-шоу, видеоигру, документальный фильм и сериалы. Работы ведутся в партнерстве с Государственным фондом «Защитники Отечества» в рамках «Кузницы новых медиа», прошедшей в подмосковном «Сенеже».

Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и объединила 60 медиаспециалистов ЦФО, выпускников «Мастерской новых медиа», которые работали над созданием социально значимых медиапроектов. Начальник управления по общественным проектам фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов отметил, что медиа играют ключевую роль в сохранении памяти о защитниках России.

«Об участниках СВО можно рассказывать очень долго, ведь у каждого из них своя уникальная история. И мы с коллегами постарались сформулировать новые темы, рассмотреть уже имеющиеся под новыми ракурсами и придумать интересные форматы для рассказа о наших героях», - подчеркнул он.

В работе «Кузницы новых медиа» приняли участие военный корреспондент Александр Коц и медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович. Коц отметил важность переключения внимания с техники на людей.

«По любом телеканалу показывают реактивные системы залпового огня, говорят о калибре, целях, беспилотниках. Из этих репортажей вы не узнаете ничего о человеке. Для вас нет героя, есть только железо, стреляющие пушки и танки. Я стараюсь так не работать. Я приезжаю и начинаю разговаривать с людьми, не доставая камеру и диктофон», - рассказал он.

Агранович объяснила, что медиаконтент должен не просто информировать, но и формировать ценности.

«На медийщиков возлагают задачу лечить общество. Люди, которые создают контент, являются трансляторами ценностей, идей, взглядов», - подчеркнула она.

Фонд «Защитники Отечества» занимается поддержкой ветеранов СВО и увековечиванием памяти павших. В рамках медиапроектов особое внимание уделяется личным историям героев, их переживаниям и достижениям в различных сферах жизни. Новые медиапроекты помогут по-новому раскрыть образы защитников Отечества и создать значимый культурный пласт в отечественной журналистике, кинематографе и игровой индустрии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.