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Цивилева: 60% ветеранов СВО остаются служить в периметре Минобороны

Они используют свой опыт и осваивают новые для себя специальности.
Гоар Хачатурян 2025-02-21 08:00:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Больше половины ветеранов СВО, получивших ранение или инвалидность, принимают решение остаться служить в периметре Минобороны, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Нам необходимы те, кто будет работать как протезисты, как реабилитологи. И здесь как раз кто, как не они, лучше знает, на что обратить внимание, как тонко почувствовать человека, который столкнулся сейчас с этим, и через что прошел ты. И здесь мы как раз наших ветеранов готовы обучать этой работе», - сказала Цивилева.

Она также отметила, что фонд «Защитники Отечества» и Министерство обороны помогают ветеранам с трудоустройством, в том числе в комиссариаты и военкоматы.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что ветераны спецоперации примут участие в организации праздника к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

#наталия метлина #между тем #наш эксклюзив #Анна Цивилева #ветераны СВО
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