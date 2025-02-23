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ВСУ потеряли в Курской области более 200 боевиков за сутки

Кроме того, поражено 14 боевых бронированных машин и пусковая установка РСЗО М270 MLRS с транспортно-заряжающей машиной.
2025-02-23 13:50:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки ВСУ понесли потери в живой силе и технике на Курском направлении. По данным Минобороны РФ, уничтожено более 200 боевиков, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера.

Кроме того, поражено 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS с транспортно-заряжающей машиной, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. 

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли удары по формированиям ВСУ, включая тяжелую механизированную, пять механизированных, мотопехотную, штурмовую, две десантно-штурмовые бригады, две бригады теробороны и два штурмовых полка. Российские военнослужащие отразили четыре контратаки противника.

С начала боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 62 850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1991 боевую бронированную машину и множество другой техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Группировка войск Север
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