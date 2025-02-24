Политолог: при Мерце отношения Германии и России могут только ухудшиться

Отношения между Россией и Германией могут только ухудшиться в случае назначения на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца от партии Христианско-демократический союз. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил политолог и доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

«Непонятно, как он будет вести себя с новой американской администрацией. Потому что в Европе либеральные политики напуганы Трампом. А Мерц - глобалист. Он сторонник либеральных трансатлантических отношений. Поэтому если брать российский вектор германской политики, то изменения может будут только в худшую сторону. Но, конечно, все будет зависеть еще от того, как пойдет переговорный процесс США и России по Украине», - отметил эксперт.

При этом он отметил, что за Фридрихом Мерцем стоят крупные немецкие компании, которые были вынуждены свернуть свой бизнес в России и хотят вернуться обратно.

«Он понимает, что сотрудничество РФ с ФРГ было прежде всего на пользу германской экономике. Но в силу ряда обстоятельств он вынужден пока что занимать достаточно жесткую позицию в отношении России... Мерц строит из себя ястреба, но не исключает в будущем возврата к какому-то минимальному режиму отношений с Россией», - добавил Александр Камкин.

Напомним, накануне в ФРГ прошли досрочные выборы в бундестаг. На них победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем. Именно он, скорее всего, станет новым канцлером Германии.