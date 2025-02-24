Москалькова заявила о договоренности по эвакуации курян из Сум

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области, которые находятся в украинских Сумах.

«Есть лица (жители Курской области. - Прим. ред.), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной», -цитирует РИА Новости Москалькову, которая выступила в Госдуме.

Она отметила, что их вернут на родину через Белоруссию.

Ранее омбудсмен призывала ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже. Тогда украинские боевики нанесли удар по гражданскому объекту, в котором находились самые незащищенные люди.