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Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Уполномоченный по правам человека в РФ выразила уверенность, что виновные в этом преступлении понесут неотвратимое и суровое наказание.
Игнат Далакян 2025-02-02 18:45:31
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в ряд европейских организаций с требованием осудить удар по интернату в Судже.

«Уничтожение гражданского объекта, в котором находились самые незащищенные люди - это преступление, которому нет прощения и забвения!», - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она также выразила уверенность в том, что виновные в этом злодеянии понесут неотвратимое и суровое наказание.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте на командира бригады ВСУ, которая нанесла удар по Судже. По данным следователей, преступный приказ атаковать интернат отдал Ростислав Карпуша.

#ООН #Татьяна Москалькова #Суджа
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