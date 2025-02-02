Москалькова призвала ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в ряд европейских организаций с требованием осудить удар по интернату в Судже.

«Уничтожение гражданского объекта, в котором находились самые незащищенные люди - это преступление, которому нет прощения и забвения!», - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она также выразила уверенность в том, что виновные в этом злодеянии понесут неотвратимое и суровое наказание.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте на командира бригады ВСУ, которая нанесла удар по Судже. По данным следователей, преступный приказ атаковать интернат отдал Ростислав Карпуша.