На Красноармейском направлении бойцы группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по противнику с воздуха. Ударный беспилотник «Молния» успешно уничтожил расчет БПЛА ВСУ, который вел работу из заброшенного дома. Как это было, рассказал в своем сюжете военкор «Звезды» Игорь Лапик.

Операторы готовят «Молнию» к вылету в автомобильном гараже, который служит ангаром и станцией техобслуживания для беспилотников. На стартовой площадке устанавливают катапульту с компрессором, дрон насаживают на направляющие, заряжают боеприпасы, после чего техник-сапер удаляется на безопасное расстояние.

«Молния» несет от шести до десяти килограммов боевой нагрузки, что делает его эффективным средством поражения.

«Поражаем опорные пункты, пехоту в лесополосах, капониры и блиндажи», - рассказывает оператор БПЛА с позывным Ковальский.

Расчет БПЛА вспомнил случай под Покровском, когда ситуация на первый взгляд казалась неудачной, но привела к неожиданному успеху.

«Из Мирнограда в Покровск движется танк. Мы вылетаем ночью, но заряжены осколочным - так получилось. Казалось бы, для танка нужен кумулятив, но в момент подлета у нас что-то отваливается - или управление, или видео. Докладываем, что приземлились в поле, чтобы не зацепить своих. А потом командир говорит: "Вот это вы красавцы! Там как раз с БМП пехота высаживалась - и вы точно туда попали"», - вспоминает техник-сапер с позывным Факел.

«Молния» - один из козырей российских войск в воздушном бою. Это мощный FPV-дрон самолетного типа, который работает на больших дистанциях и очень точно.

«Враг отступает с большинства позиций. Осталось дожать до Покровска и взять его», - говорит Ковальский.

Дроны «Молния» продолжают разить цели по всей линии боевого соприкосновения, обеспечивая огневое преимущество и поддержку наступающих подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.