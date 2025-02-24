Лавров рассказал, когда РФ прекратит боевые действия на Украине

Российская Федерация прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что российский президент четко сказал, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Однако для прекращения боевых действий переговоры должны дать результат, устраивающий Россию.

«Боевые действия мы прекратим, только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться», - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вариант «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.

По его словам, на фоне заявлений европейских политиков по украинскому вопросу выделяется американская позиция. Лавров отметил, что она заявлена последовательно и не «призывает сразу остановить линию соприкосновения, а потом думать, что делать».

Ранее о том, что прекращения огня на Украине опасно без устранения причин кризиса, говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, остановка боевых действий без долгосрочного урегулирования грозит возобновлением огня с еще более тяжелыми последствиями.