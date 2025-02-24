Европейский союз поддерживает отказ главы киевского режима Владимира Зеленского проводить на Украине выборы. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине. - Прим. ред.) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», - цитирует ТАСС слова Каллас.

Кроме того, она выразила мнение, что в заявлениях американского президента Дональда Трампа «очень широко представлены нарративы России».

Ранее о том, что Зеленский не может представлять «волю народа», пока не восстановлена свобода прессы и пока он «отменяет выборы», говорил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он усомнился в словах главы киевского режима, что граждане Украины якобы выступают против голосования.