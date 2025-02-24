Боевики ВСУ обстреляли ДНР 18 раз за сутки

Украинские националисты 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.

«Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении.

Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов. Также повреждения получили два жилых дома, четыре машины и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в результате обстрела центра Горловки боевиками ВСУ три человека получили ранения. Пострадавшие - мужчины 1974, 1952 и 1949 годов рождения.