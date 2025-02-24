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Боевики ВСУ обстреляли ДНР 18 раз за сутки

По имеющимся данным, три мирных жителя получили ранения из-за украинских обстрелов.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 01:25:28
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские националисты 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 боеприпасов. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.

«Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении», - говорится в сообщении.

Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов. Также повреждения получили два жилых дома, четыре машины и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в результате обстрела центра Горловки боевиками ВСУ три человека получили ранения. Пострадавшие - мужчины 1974, 1952 и 1949 годов рождения.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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