ВСУ обстреляли центр Горловки, три человека ранены

В Горловке три мирных жителя пострадали из-за атаки украинских боевиков, которые из ствольной артиллерии обстреляли центр города.

Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, под удар попал Центрально-Городской район Горловки. В итоге ранения получили трое мужчин.

«Вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974, 1952 и 1949 г.р.», - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Кроме этого, от ударов противника в этом районе Горловки повреждены шесть жилых домов и два детских сада, а также частный автомобиль.

Глава ДНР уточнил, что ВСУ совершили около 10 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.