МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ обстреляли центр Горловки, три человека ранены

При атаках на Горловку ВСУ применяли ствольную артиллерию «натовского» калибра, в том числе кассетного типа.
Дарина Криц 2025-02-15 21:50:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Горловке три мирных жителя пострадали из-за атаки украинских боевиков, которые из ствольной артиллерии обстреляли центр города.

Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, под удар попал Центрально-Городской район Горловки. В итоге ранения получили трое мужчин.

«Вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили мужчины 1974, 1952 и 1949 г.р.», - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Пострадавшим уже оказали необходимую помощь. Кроме этого, от ударов противника в этом районе Горловки повреждены шесть жилых домов и два детских сада, а также частный автомобиль.

Глава ДНР уточнил, что ВСУ совершили около 10 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #денис пушилин #обстрелы всу #получили ранения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 