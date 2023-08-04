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Захарова призвала ЕС решить сложности с работой российских СМИ

Марина Крижановская
16:03 04.08.2023
Мария Захарова отреагировала на возмущение представителем Евросоюза блокировки вещания телеканалов Франции в Нигере.
Захарова призвала ЕС решить сложности с работой российских СМИ
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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В МИД России призвали Совет Евросоюза восстановить права журналистов и СМИ из России на территории ЕС. Официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала появившееся утром 4 августа сообщение пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы и Жозепа Борреля Набилы Массрали.

Та раскритиковала приостановку вещания в Нигере французских телеканалов RFI и France 24, добавив, что в данной европейской структуре считают это «неприемлемым» и «серьезным посягательством на право на информацию и свободу самовыражения».

«Госпожа Массрали, мы очень рады, что Вы обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире. Правда, Нигер не в ЕС. Но, видимо, у Вас расширенное толкование своих полномочий. Давайте-ка посмотрим, как обстоят дела на пространстве Вашей непосредственной компетенции. МИД России уже несколько лет ведет статистику подобных нарушений. Жаль, Вы не в курсе», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она перечислила, вещание каких телеканалов РФ было прекращено благодаря решению Совета ЕС. Это - «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «РЕН ТВ», каналы RT и Sputnik, приостановлена лицензия «Царьграда».

«Введены персональные санкции против российских журналистов и медиаменеджеров: Олега Добродеева, Павла Гусева, Алексея Пиманова, Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Бориса Корчевникова, Марины Ким, Кирилла Вышинского, Кирилла Клейменова, Марины Ахмедовой и многих других», - добавила представитель МИД РФ.

Мария Захарова привела длинный перечень статистики нарушений прав журналистов и СМИ из России на территории Евросоюза. Данный список окончила призывом «восстановить справедливость», поясняя, что «необходимо незамедлительно решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что жители стран Запада утомлены антироссийской пропагандой. Он отметил, что там много серьезных СМИ в настоящее время живут в условиях военной цензуры, получают «указиловки» от своих спецслужб.

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