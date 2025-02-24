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УФСИН опровергло слухи о найденном у Ефремова смартфоне

Адвокат актера назвал сообщения о телефоне «очередным фейком».
Сергей Лебедев 2025-02-24 10:44:14
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Информация о том, что сотрудники ИК-4 в Белгородской области нашли смартфон в личных вещах актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, является «очередным фейком». Об этом телеканалу «Звезда» сообщил адвокат артиста Юрий Падалько.

Кроме того, слухи об обнаруженном телефоне не подтвердили в региональном управлении ФСИН. В пресс-службе ведомства отметили, что данные не соответствуют действительности.

Ранее якобы о найденном у актера смартфоне сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что заключенным запрещено иметь мобильные телефоны.

Именно из-за нарушения этого правила Михаил Ефремов мог лишиться условно-досрочного освобождения, пишет Life.ru.

Напомним, недавно появилась информация, что артист рассчитывает на УДО в этом году. По некоторым данным, к нему на пробы в колонию уже ездят режиссеры.

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника, врезался в легковой автофургон, водитель которого впоследствии скончался. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

#михаил ефремов #актер #колония #наш эксклюзив #Телефон #удо #ИК-4
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