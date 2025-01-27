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«360»: режиссеры начали ездить на пробы в колонию к Михаилу Ефремову

Сообщается, что актер в этом году может выйти на свободу и продолжить карьеру.
Сергей Лебедев 2025-01-27 14:27:24
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Российские режиссеры начали ездить на пробы в исправительную колонию к осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Об этом со ссылкой на источник пишет 360.ru.

По данным журналистов, в этом году известный артист может выйти на свободу. Он якобы рассчитывает на условно-досрочное освобождение.

«Формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии... Она наполовину сформирована до 2027 года», - отметил знакомый с ситуацией собеседник.

Напомним, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов отбывает наказание из-за смертельного ДТП. В июне 2020 года актер, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автофургон, водитель которого впоследствии скончался.

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В прошлом году неоднократно появлялась информация о возможном условно-досрочном освобождении артиста. По некоторым данным, он должен был освободиться в декабре.

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