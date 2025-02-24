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Танкисты группировки «Восток» разбили блиндажи ВСУ точными ударами

Экипажи Т-72 один за другим уничтожают вражеские опорники и продвигаются вперед. Бойцы работают как с закрытых позиций, так прямой наводкой.
Лана Иден 2025-02-24 10:04:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» наносят удары по укрепленным позициям ВСУ. О работе танкистов рассказала наш корреспондент Лана Иден.

Каждые несколько секунд производится новый выстрел, точные попадания разрушают блиндажи и опорные пункты противника. После каждого выстрела - мгновенный маневр, чтобы избежать ответного огня.

Командир танка Знахарь раньше работал ветеринарным врачом. Наблюдательность и способность быстро принимать решения, которые он использовал в гражданской жизни, теперь помогают ему в бою.

«Отработали, голову не дали им поднять, завели пехоту - дальше они делают свою работу», - объясняет командир.

Боевые выезды происходят в любое время суток - утром, ночью, под дождем или в грязи. Как только пехоте требуется поддержка, танкисты немедленно выходят на задание. Экипажи применяют разные типы снарядов для максимальной эффективности. Осколочно-фугасные - для уничтожения живой силы и блиндажей, кумулятивные - против бронетехники, бронебойные - для пробития защищенных целей.

«Если у противника танк обварен дополнительной защитой, сначала бьем осколочным, чтобы сбить навесные элементы. А затем добиваем кумулятивным или бронебойным», - объясняет наводчик-оператор Локомотив.

После каждого выстрела танк меняет позицию - этим занимается механик-водитель. Сейчас на Южно-Донецком направлении дороги превратились в сплошное болото из-за сырости и перепадов температур.

Но даже такие условия не мешают выполнению боевых задач. Модифицированный Т-72 оснащен мощным двигателем и способен двигаться по любому бездорожью. «Танк грязи не боится», говорят танкисты и продолжают разбивать оборону противника, поддерживая пехоту на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #танкисты #восток #СВО
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