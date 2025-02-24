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Хоккеист Овечкин оформил 32-й хет-трик в своей карьере в НХЛ

Российский спортсмен забросил шайбы на 29-й, 39-й и 58-й минутах матча.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 00:50:59
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Это уже 32-й хет-трик в его карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хоккеист забросил шайбы на 29-й, 39-й и 58-й минутах матча. Это второй хет-трик Овечкина в сезоне 2024-2025.

Таким образом, спортсмен сравнялся с Филом Эспозито, теперь оба хоккеиста занимают пятое место в истории лиги по этому показателю. Первое место принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 50 хет-триков, за ним следуют Марио Лемье (40, Майк Босси (39) и Бретт Халл (33).

Ранее сообщалось, что благодаря забитым шайбам в матче против «Эдмонтон Ойлерз» Александр Овечкин сократил свое отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Теперь до рекорда ему осталось забить всего 12 голов.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #хет-трик #Александр Овечкин
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