Появилось видео с пойманными на Дальнем Востоке «конфликтными» тиграми

В Приморском крае утром 23 февраля отловили «конфликтную» молодую самку амурского тигра, сообщили в региональном Минприроды. Зверя поймали в Пожарском районе недалеко от поселка Красный Яр.

По данным местных СМИ, на тигра жаловались жители села Знаменка. По их словам, он убивал собак.

Как считают специалисты, хищнице меньше двух лет. Животное доставят в «Центр "Тигр"». Там ей проведут диагностику и будут за ней наблюдать.

Тем временем этой ночью в окрестностях села Лесопильное Бикинского округа Хабаровского края отловили еще одного «конфликтного» амурского тигра. На этот раз в руки специалистов попался взрослый самец, сообщили в Управлении охотничьего хозяйства регионального правительства.

Первичный осмотр показал, что у хищника травмы передних и задних лап, а также обломаны клыки. Точное состояние животного определят ветеринары после обследования. Это уже седьмой тигр, отловленный в регионе с начала года.

Ранее в поселке Приморском поймали амурского тигра, который нападал на собак. Зверя отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка.