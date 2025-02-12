МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак

Это уже второй тигр, пойманный в Хасанском округе с начала года.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 04:36:09
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Специалисты из охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» поймали амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

 «Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский», - цитирует заявление организации РИА Новости.

Уточняется, что пойманного зверя отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка. До его отлова местные жители сообщали в соцсетях о нападениях на собак в поселке Приморский Хасанского округа.

Это уже второй случай поимки тигра в Хасанском округе с начала года. В начале января вблизи села Филипповка в руки людей попал тигр, нападавший на домашних животных. Это оказался взрослый упитанные самец без видимых травм или заболеваний. Его переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой в заказнике «Средне-Уссурийский».

А в середине января в Приморском крае произошла трагедия - тигр загрыз рыбака. Из-за того, что животное представляло угрозу для местных жителей, сотрудникам охотнадзора пришлось застрелить его. Причины агрессивного поведения тигра остались неизвестны.

#в стране и мире #Приморский край #Животные #амурский тигр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 