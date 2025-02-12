В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на собак

Специалисты из охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» поймали амурского тигра, который нападал на собак в поселке Приморский. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

«Сотрудники охотнадзора при поддержке специалистов "Земли леопарда" изъяли из дикой природы особь амурского тигра в поселке городского типа Приморский», - цитирует заявление организации РИА Новости.

Уточняется, что пойманного зверя отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка. До его отлова местные жители сообщали в соцсетях о нападениях на собак в поселке Приморский Хасанского округа.

Это уже второй случай поимки тигра в Хасанском округе с начала года. В начале января вблизи села Филипповка в руки людей попал тигр, нападавший на домашних животных. Это оказался взрослый упитанные самец без видимых травм или заболеваний. Его переселили в малонаселенную местность с хорошей кормовой базой в заказнике «Средне-Уссурийский».

А в середине января в Приморском крае произошла трагедия - тигр загрыз рыбака. Из-за того, что животное представляло угрозу для местных жителей, сотрудникам охотнадзора пришлось застрелить его. Причины агрессивного поведения тигра остались неизвестны.