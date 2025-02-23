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Bloomberg: США требует от Мексики введения пошлин на китайские товары

Министр экономики Мексики после встречи с американской администрацией заявил о начале «конструктивного диалога» и совместной работе, которая начнется в понедельник.
Виктория Бокий 2025-02-23 06:35:09
© Фото: IMAGO Offenberg Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Мексики введение пошлин на товары из КНР, чтобы обезопасить собственную продукцию от тарифов, которыми угрожает глава Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

По данным информагентства, об этой схеме рассказал министр торговли США Говард Латник 20 февраля на встрече мексиканской делегации, в числе которых был министр экономики Мексики Марсело Эбрард, в Вашингтоне.

Отмечается, что мексиканский президент Клаудия Шейнбаум активизировала усилия по борьбе с дешевым импортом из Китая, чтобы поддержать отечественную промышленность и «успокоить» команду Трампа, которая угрожает 25% пошлинами.

После встречи в Вашингтоне Эбрард заявил на своей странице в соцсети X о начале «конструктивного диалога» и объявил, что «совместная работа начнется в понедельник».

Ранее глава Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что Мексика введет ответные пошлины против США, а также назвала клеветой заявления Белого дома о связях мексиканского правительства с преступным миром.

#Дональд Трамп #мексика #Вашингтон #пошлины #Тарифы #администрация США #Марсело Эбрард
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