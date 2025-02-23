Bloomberg: США требует от Мексики введения пошлин на китайские товары

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Мексики введение пошлин на товары из КНР, чтобы обезопасить собственную продукцию от тарифов, которыми угрожает глава Белого дома. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

По данным информагентства, об этой схеме рассказал министр торговли США Говард Латник 20 февраля на встрече мексиканской делегации, в числе которых был министр экономики Мексики Марсело Эбрард, в Вашингтоне.

Отмечается, что мексиканский президент Клаудия Шейнбаум активизировала усилия по борьбе с дешевым импортом из Китая, чтобы поддержать отечественную промышленность и «успокоить» команду Трампа, которая угрожает 25% пошлинами.

После встречи в Вашингтоне Эбрард заявил на своей странице в соцсети X о начале «конструктивного диалога» и объявил, что «совместная работа начнется в понедельник».

Ранее глава Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что Мексика введет ответные пошлины против США, а также назвала клеветой заявления Белого дома о связях мексиканского правительства с преступным миром.