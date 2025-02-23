Дуда рассказал, как Трамп подходит к отношениям с Украиной

Президент США Дональд Трамп в отношениях с Украиной ведет себя больше как бизнесмен, а не политик. Такое отношение Вашингтона к Киеву отметил президент Польши Анджей Дуда.

«США — это посредник, во главе которого стоит не сколько политик, столько бизнесмен, который исходит из того, что США в последние годы понесли огромные расходы на военную поддержку Украины», — отметил глава Польши в интервью с телеканалом TVN24.

По словам польского лидера, объемы военной помощи Украине оценивается в сотни миллиардов долларов, поэтому США ищут варианты вернуть себе деньги и получить «какую-нибудь прибыль».

Также Дуда назвал сделку США и Украины по полезным ископаемым «достаточно ловким планом», который является своеобразной гарантией для безопасности для Украины.

Президент Польши расценил претензии Трампа на тему украинских полезных ископаемых оправданными.

Ранее в Польше заявили, что в стране накапливается усталость от украинского конфликта. По словам политолога, одна из причин - в Варшаве понимают, что Украина проигрывает конфликт, а вписываться за проигрывающую сторону никто не хочет.