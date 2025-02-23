В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств, а также медикаментов, гражданский оборот которых прекращен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Нововведение позволит уберечь здоровье россиян от возможных негативных последствий от ненамеренного употребления просроченных медицинских препаратов, добавил он.

В минувшем августе Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с просроченным сроком годности или недостоверной маркировкой.

Также запрещено продавать лекарства, гражданский оборот которых запрещен.

Ранее эксперт в сфере фармлогистики Станислав Смирнов рассказал россиянам, как проверить подлинность лекарств при покупке в аптеке. С его слов, любой медикамент проходит обязательную процедуру маркировки. На упаковке лекарств, российских или зарубежных, нанесен код Data Matrix - обязательный элемент. Внешне он напоминает QR-код. Его можно считать при помощи мобильного приложения «Честный знак».