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Эксперт объяснил, как убедиться в подлинности лекарственных препаратов

Елизавета Кондрикова
03:12 17.11.2023
Эксперт фармлогистики Смирнов уточнил, что обязательная система маркировки лекарств в России действует в отношении и зарубежных, и отечественных препаратов.
Эксперт объяснил, как убедиться в подлинности лекарственных препаратов
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Россияне могут легко определить подлинность лекарственного препарата, поскольку каждое средство, отечественное или зарубежное, проходит обязательную систему маркировки, что обеспечивает полную прозрачность поставок от производителей до аптек. Об этом рассказал в интервью Радио Sputnik эксперт в сфере фармлогистики Станислав Смирнов. 

«В нашей стране введена система маркировки лекарственных средств, на каждой упаковке нанесен код Data Matrix – это обязательный элемент маркировки. Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности», - пояснил специалист.

Для того, чтобы проверить лекарство, нужно воспользоваться мобильным приложением «Честный знак», который позволяет отсканировать код на упаковке. Нелегальные производители не смогут загрузить свои поддельные препараты в эту систему.

Если специальный код не нанесен, пачка смята или плохо склеена, что затрудняет считывание кода, то стоит с подозрением отнестись к этому лекарственному средству. Также потребитель может проверить качество товара, сверившись с информацией в Государственном реестре лекарственных средств. Там же можно проверить лицензию аптек.  

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