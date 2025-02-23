МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров прибыл с визитом в Турцию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует встретиться с Лавровым и обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщили в МИД Турции.
Елизавета Кондрикова 2025-02-23 22:30:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару. Самолет с министром на борту приземлился в аэропорту Анкары в 22:00 по московскому времени. Ожидается, что в ходе поездки министр обсудит с турецкой стороны международные проблемы, а также вопросы двусторонних отношений.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.

Напомним, в четверг, 20 февраля, глава российского МИД встречался со своим турецким коллегой на полях саммита «Большой 20» (G20) в Йоханнесбурге. Переговоры были посвящены российско-турецким отношениям.

Кроме этого Лавров пообщался с индийским и алжирским коллегами.

#Сергей Лавров #Турция #МИД РФ #Анкара #официальный визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 