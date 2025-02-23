Лавров прибыл с визитом в Турцию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Турции Анкару. Самолет с министром на борту приземлился в аэропорту Анкары в 22:00 по московскому времени. Ожидается, что в ходе поездки министр обсудит с турецкой стороны международные проблемы, а также вопросы двусторонних отношений.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.

Напомним, в четверг, 20 февраля, глава российского МИД встречался со своим турецким коллегой на полях саммита «Большой 20» (G20) в Йоханнесбурге. Переговоры были посвящены российско-турецким отношениям.

Кроме этого Лавров пообщался с индийским и алжирским коллегами.