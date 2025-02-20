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Лавров провел переговоры с турецким коллегой Фиданом

Главы внешнеполитических ведомств обсудили двухсторонние отношения.
Сергей Лебедев 2025-02-20 21:20:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Хакан Фиданом. Переговоры прошли сегодня на полях саммита руководителей МИД стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили двухсторонние отношения.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Дипломаты поговорили о партнерстве двух стран и ситуации в мире, а также условились в следующий раз встретиться в Москве.

Кроме того, глава МИД РФ пообщался с индийским и алжирским коллегами. Отдельно Сергея Лаврова принял и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

#Россия #Сергей Лавров #Турция #МИД РФ #переговоры #встреча
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