Летчик ВВС США погиб при стрельбе на военной базе

Летчик ВВС США погиб в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд, расположенной в штате Нью-Мексико, сообщается на официальном сайте авиабазы.

Уточняется, что инцидент произошел у проходной Трумэна и перерос в преследование за пределами объекта. Тело погибшего летчика было обнаружено на месте событий.

Еще один летчик получил ранение в кисть из огнестрельного оружия. Его госпитализировали в больницу. После того, как его состояние стабилизировалась, американского военнослужащего выписали из медицинского учреждения.

Сообщается, что местные власти занялись расследованием, к нему подключилось ФБР. Угроза общественности отсутствует, авиабаза временно закрыта.

Ранее сообщалось, что два американских солдата погибли на военной базе из-за несчастного случая, произошедшего во время тренировки. По версии агентства Associated Press смерть наступила в результате несчастного случая.