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Летчик ВВС США погиб при стрельбе на военной базе

Еще один военнослужащий пострадал - он получил огнестрельное ранение кисти.
Ирина Егорова 2025-02-23 02:26:10
© Фото: defense.gov

Летчик ВВС США погиб в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд, расположенной в штате Нью-Мексико, сообщается на официальном сайте авиабазы.

Уточняется, что инцидент произошел у проходной Трумэна и перерос в преследование за пределами объекта. Тело погибшего летчика было обнаружено на месте событий.  

Еще один летчик получил ранение в кисть из огнестрельного оружия. Его госпитализировали в больницу. После того, как его состояние стабилизировалась, американского военнослужащего выписали из медицинского учреждения.

Сообщается, что местные власти занялись расследованием, к нему подключилось ФБР. Угроза общественности отсутствует, авиабаза временно закрыта.

Ранее сообщалось, что два американских солдата погибли на военной базе из-за несчастного случая, произошедшего во время тренировки. По версии агентства Associated Press смерть наступила в результате несчастного случая. 

#стрельба #сша #летчик #Авиабаза #солдаты
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