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Двое военных США погибли во время тренировки из-за несчастного случая

Инцидент был связан с неким транспортным средством, но что это была за машина - не уточняется.
Анастасия Бобылева 2025-02-01 01:23:39
© Фото: Armin Weigel dpa Globallookpress

Два американских солдата погибли на военной базе из-за несчастного случая, которые произошел во время боевой подготовки. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя базы майора Чарльза Эгана.

«Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии», - говорится в публикации.

По словам Чарльза Эгана, инцидент связан с неким транспортным средством, но ее тип он не назвал. Других пострадавших в результате произошедшего нет.

Полтора месяца назад на военной базе Форт-Эйзенхауэр, которая тоже находится в Джорджии, произошла другая трагедия. Злоумышленник открыл стрельбу по жилому дому, в результате чего погиб один человек.

#в стране и мире #сша #военная база #джорджия #несчастный случай
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